Cinsiyet değiştiren oyuncudan ilk mayolu paylaşım

Bütün dünyanın dikkatini 2007 yılında rol aldığı bir filmle çekmişti. Can sıkıntısından hamile kalan bir genç kızı canlandırdığı Juno filmiyle tanınan Ellen Page, geçen yılın sonlarında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. Şimdi de mayosuyla ilk pozunu verdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Cinsiyet değiştirdikten sonra Elliot Page adını alan ünlü oyuncu Instagram sayfasında mayolu bir pozunu paylaştı. Page'in mayosuyla bir erkek olarak verdiği bu ilk poza da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

KİMLİĞİNİ BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Takipçileri Elliot Page'e çok iyi göründüğünü söyleyen yorumlar yaptı. Birçoğu da mutlu ve keyifli bir yaz geçirmesini diledi. Page, çocukluğundan beri kendini bir erkek gibi hissettiğini bu yüzden cinsiyet değiştirme kararının ardından gerçek kimliğini bulduğunu belirtmişti.

KARARI YANKI UYANDIRDI

Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, geçen yılın son ayında cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.

Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı.

Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.

Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.

Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Page 2018 yılından bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evli.

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25/05/2021 16:08