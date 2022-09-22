Cinsiyet değiştirip babası Elon Musk'ı reddetmişti...

272 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk, başarılarıyla dünyanın dört bir yanından insanı kendine hayran bıraksa da aynı etkiyi kendi çocukları üzerinde bırakamadı. Musk'ın 18 yaşındaki oğlu cinsiyet değiştirdi ve babasının soyadını reddetti. Babasıyla tüm bağını koparan genç, ilk kez görüntülendi.

Elon Musk ve ünversite yıllarında tanışıp evlediği eski eşi Justine Wilson'ın beş çocukları bulunuyor. 2008 yılında yollarını ayırma kararı alan eski eşler, beş çocuklarının ortak velayetini paylaşıyor ve çocuklar babalarının aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ancak Musk'ın çocuklarından biri var ki, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla gazete manşetlerini süsledi. Bahsettiğimiz kişi Musk'ın 18 yaşındaki oğlu Xavier'den başkası değil. Xavier, yasal olarak cinsiyet değiştirmek üzere mahkemeye başvurarak, o can alıcı cümleyi sarf etti:

"ARTIK BABAMLA İLİŞKİ KURMAK İSTEMİYORUM"

"Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve hiçbir şekilde onunla ilişki kurmak istemiyorum."

Xavier Musk, annesinin kızlık soyadını kullanarak Vivian Jenna Wilson olarak tanınmak için 18 Nisan'da California, Santa Monica'da mahkemeye başvuruda bulundu. Musk'ın oğlu, babasından uzaklaşmak için annesinin soyadını almak istediğini açıkladı. Elon Musk, 272 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı. Musk'ın 18 yaşındaki çocuğunun babasından mali destek alıp almadığı ve ona olan nefretinin sebebi ise bilnmiyor.

Biyolojik bir erkek olarak dünyaya gelen ve Xavier Alexander Musk adı verilen genç, artık Vivian olarak anılıyor. Vivian, Tesla'nın milyarder kurucusuyla 'artık akraba olmak istemediğini' söyledikten ve adını yasal olarak değiştirip babasının ünlü soyadını düşürmesinden bu yana ilk kez kameralara yakalandı.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜ

Biyolojik bir erkek olarak dünyaya gelen ve Xavier Alexander Musk adı verilen genç, 51 yaşındaki babası ile arasındaki yasal anlaşmazlığın tüm dünya tarafından öğrenilmesinden bu yana ilk kez görüntülendi. Vivian, Santa Monica'da hızlı bir alışveriş turunda görüntülendi. Ayakkabı alan 18 yaşındaki genç, Tesla marka otomobildeki koltuğuna oturup annesinin evine döndü.

Vivian, üzerinde sarı desenli yeşil bir tişört, koyu renkli eşofman ve bir çift spor ayakkabı giymişti. Bir yüz maskesi taktı ve uzun, dalgalı sarı saçlarını serbest bıraktı. 18 yaşındaki genç, yeni bir çift ayakkabı aldığı bir ayakkabı mağazasından ayrıldıktan sonra yoğun bir kavşaktan hızla karşıya geçti; alışveriş gezisi sırasında da yeni bir cep telefonu da aldı.

Ona bir kadın arkadaşı eşlik etti ve ikisi, sürücü koltuğunda kimliği belirsiz kadınla birlikte yola çıkmadan önce, babasını şöhrete kavuşturan ve ona milyarlar kazandıran araç olan Tesla'ya binerken görüldü.

SOKAKTA ÇORAPLA YÜRÜDÜ

Vivian'ın annesinin evine geri döndüler, burada gencin spor ayakkabılarını elinde tutarak, sadece çoraplarıyla girdiği görüldü.

Haziran ayında, Vivian'ın annesi Justine'in kızlık soyadını resmen benimsediği ve Los Angeles County Yüksek Mahkemesi tarafından kendisine bir ilk ve ikinci isim değişikliğinin yanı sıra cinsiyet değişikliği de verildi.

Yargıcın kararı basitçe şöyleydi:

Dilekçe sahibinin adı Xavier Alexander Musk yerine Vivian Jenna Wilson olarak değiştirildi. Dilekçe sahibinin cinsiyeti ise erkekten kadına çevrildi.

Vivian, geçişi yapmak için ilk olarak Nisan ayında mahkemeye başvurdu. Belgelerde, lakabını değiştirme kararının 'artık biyolojik babasıyla herhangi bir şekilde, şekil veya biçimde birlikte yaşamadığı veya onunla bir ilişki kurmak istemediği gerçeği' tarafından motive edildiğini belirtti.

KARISINA "EŞTEN ÇOK ÇALIŞAN GİBİ" DAVRANMIŞ

Tesla milyarderi Elon ve 50 yaşındaki Kanadalı yazar Justine, ikisi de Queen's Üniversitesi'ne devam ederken tanıştılar ve 2000 yılında evlendiler. Çiftin evliliği 2008 yılına dek sürdü. Justine, 2010'da Marie Claire dergisi için yazdığı bir makalede, Elon'ın kendisine bir "eş"ten çok bir "çalışan" gibi hissettirdiğini kaleme aldı.

Justine, makalede “Güney Afrika'nın erkek egemen kültüründe büyümüştü ve onu iş hayatında bu kadar başarılı yapan rekabet ve hakimiyet arzusu eve geldiğinde sihirli bir şekilde kapanmadı” ifadelerini kullandı.

Bu ve aramızdaki büyük ekonomik dengesizlik, düğünümüzü takip eden aylarda belli bir dinamiğin yerleşmeye başladığı anlamına geliyordu. Elon'un yargısı benimkini geçersiz kıldı ve sürekli olarak beni eksik bulduğu yönlerden söz ediyordu. 'Ben senin karınım' dedim ona defalarca, 'çalışanın değil'. 'Eğer benim çalışanım olsaydın' dedi aynı sıklıkta, 'seni kovardım'.

"ÇALIŞANIM OLSAN SENİ KOVARDIM"

"Bu ve aramızdaki büyük ekonomik dengesizlik, düğünümüzü takip eden aylarda belli bir dinamiğin yerleşmeye başladığı anlamına geliyordu. Elon'un yargısı benimkini geçersiz kıldı ve sürekli olarak beni eksik bulduğu yönlerden söz ediyordu. 'Ben senin karınım' dedim ona defalarca, 'çalışanın değil'. 'Eğer benim çalışanım olsaydın' dedi aynı sıklıkta, 'seni kovardım'."

"HAYATIMIN AŞKI"

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, 2010 yılında verdiği bir röportajda, çocuklarına "hayatımın aşkı" yakıştırmasını yapmıştı.

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22/09/2022 16:45