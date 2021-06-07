Çip kıtlığı 2022 ortasına kadar devam edecek

Oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar ve televizyon taleplerindeki pandemi kaynaklı patlama ile birlikte, araç satışlarındaki hızlı toparlanma üreticileri bunalttı. Bunun en bük nedeni ise endüstride yaşanan çip kıtlığı.

Flex’in Tedarik Zinciri Sorumlusu Lynn Torrel, yarı iletkenler için güvendiği üreticilerin kıtlığın ne zaman sona ereceğine dair tahminlerini değiştirdiklerini söylüyor: “Bazıları 2023’e kadar kıtlığın devam etmesini bekliyor.”

Asya’daki elektronik üreticileri de yakın zamanda çip kıtlığının TV’lere, akıllı telefonlara ve ev aletlerine yansımaya başladığını ve Çinli grupların stoklamasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekti.

PANDEMİDEN SONRA SORUNLAR ARTMAYA DEVAM ETTİ

Tedarik zincirleriyle ilgili sorunlar; salgının ardından mart ayında Süveyş Kanalı’nda yaşanan kriz, Teksas’taki aşırı soğuk hava ve Japonya’daki büyük bir fabrikada yakın zamanda çıkan yangın ile daha da arttı.

Çip konusunda yaşanan sorun, birçok şirketin kaynak bulma konusunda daha iddialı bir yaklaşım benimsemesine yol açtı. ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, doğrudan bir çip tesisi satın almayı araştırdı. Parça üreticileri yeni üretim kapasitesine yatırım yapıyor ancak karmaşık tesislerin kurulması iki yılı bulabilir.

BÖLGESELLEŞME KARARI

Flex’in CEO’su Revathi Advaithi, “Çoğu şirket sadece tarifeler üzerinden bölgeselleşme kararı almayacak. Pandemi ve toplam sahip olma maliyetini etkileyen nakliye maliyetlerinin artması gibi şeyler bölgeselleşmeyi tetikliyor” dedi.

Geçen yıl 24,2 milyar dolar gelir kaydeden ve üretim tesisleri Avrupa, Asya ve Amerika arasında eşit olarak bölünmüş olan Flex, çok çeşitli elektronik ürünlerin üretimini durdurmak zorunda kaldı. Singapur merkezli Flex’in 30 ülkede 100’den fazla tesisi bulunuyor ve Ford, İngiliz ev aletleri tasarımcısı Dyson ve ABD’li bilgisayar ve yazıcı üreticisi HP gibi şirketler için cihaz ve elektronik üretiyor.

Flex’in Tedarik Zinciri Sorumlusu Lynn Torrel, dünya pandemiden kurtulurken insanların tüketici elektroniğine daha az para harcaması durumunda resmin iyileşebileceğini söylüyor. Ancak, pek çok yarı iletken tedarikçisinin dayandığı Malezya’daki son iki haftalık karantina gibi görünüşte küçük sorunların zaten baskı altında olan tedarik zincirleri üzerinde çok büyük bir etkisi olabileceği konusunda da uyardı.

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07/06/2021 13:53