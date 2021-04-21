Çip krizi: Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Japon otomobil üreticisi Subaru, yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle ABD'deki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

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21/04/2021

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Çip krizi: Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle, ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde imalata ara verdiğini duyurdu.

Nisan ayı sonuna kadar üretimi askıya alınan tesis, firmanın Japonya içi ve dışındaki toplam üretim hacminin yüzde 40'ını oluşturuyor.

JAPONYA'DA DA ARA VERMİŞTİ

Subaru, Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıkladı.

21/04/2021 09:26
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TAGS: Otomobil, Otomotiv, mikroçip, dünya, amerika
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