Çıplak ayakla kumda yürümenin faydaları

Yaz mevsimi gelir gelmez, tatile gidip deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteriz. Hangisini tercih ederseniz edin, bu hareketler hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelir. İşte kumsalda yürümenin etkileri...

STRESİ AZALTIR

Kumda çıplak yürümek stresi azaltır. Kum tanelerini ayaklarınızda hissetmek, daha dinç ve mutlu hissetmenizi sağlar.

DİRENCİ VE GÜCÜ ARTTIRIR

Kum üzerinde yürümek, düz bir zeminde yürümekten daha zordur. Her adımda ayağınız kuma gömüleceği için daha fazla güç gerektirir. Bu yürüyüşler gücünüzün yanı sıra dürencinizi de arttıracaktır.

DOĞAL PEELİNG ETKİSİ YARATIR

Kum doğal peeling etkisine sahip olduğu için çıplak ayakla yapılan yürüşler ölü deri hücrelerinden kurtulmanıza yardımcı olur.

DOLAŞIM SAĞLAR

Kumsal boyunca yalın ayakla yürümek ayaklarınızda başarılı bir masaj etkisi yaratır. Bu yürüyüş sayesinde iyi bir masaj salonundan çıkmış gibi rahatlayabilir, vücudunuzdaki kan dolaşımını hareketlendirebilirsiniz.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMENİZİ SAĞLAR

Gerek tek başınıza gerek sevdiklerinizle kumların üzerinde yapacağınız yürüyüşler keyifli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır.