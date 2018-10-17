Çipras Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütecek

Çipras, istifayı kabul etmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Kocias'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çipras, "İstifayı büyük bir kalp sancısıyla kabul ettim." dedi. Çipras, Makedonya ile isim sorununa ilişkin gerçekleştirilen Prespa Anlaşması'na değinerek, "Dışişleri Bakanlığını üstlenme kararı aldım. Bu, ülkenin uluslararası rolünü güçlendiren tarihi Prespa Anlaşması'nı başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için elimden gelen ne varsa yapacağım konusunda kararlılığımı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Makedonya'da anlaşmanın kabulüne ilişkin devam eden meclis görüşmelerine "cesaret ve kararlılıkla" devam edilmesi gerektiği mesajını veren Çipras, "Başka bir fırsat olmayacak" diye konuştu.

Bakanlığı devralarak hükümetin anlaşma konusunda farklı mesajlar vermesinin önüne geçmeyi hedeflediğine işaret eden Çipras, "Yunanistan ve hükümetim uluslararası yükümlülüklerinin gereğini yerine getirecek" dedi.