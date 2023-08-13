Çırakoğlu, Hıkvision Güvenlik Zirvesine katıldı

Güvenlik sektöründe dünya lideri Hikvision firmasının İstanbul’da düzenlediği “Distribütörler Zirvesi” etkinliğine, ülkemizi temsilen Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. katıldı.

Etkinlikte; 2024 yılı satış stratejileri yanında yeni nesil ürün gamı tanıtıldı.

Etkinlik sonunda Hikvision firmasının Türkiye Ülke Müdürü Luis Lu, Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. Direktörü Ali Çırakoğlu’na başarı plaketi takdim etti.

Zirve ile ilgili değerlendirmesinde “Şirketimizin 28. yılını kutladığımız bu günlerde, ülkemize dünya markası Hikvision’ı kazandırmış olmanın haklı gururunu birlikte yaşamaktayız” diyen Ali Çırakoğlu, “ misyonumuz olan güvenlik alanındaki öncü duruşumuzu gerçekleştirirken, yeni vizyonumuzun da yakın gelecekte uluslararası alanda satış stratejileri geliştirmek olacağını ve bu konu ile ilgili çalışmalara başladık” ifadesini kullandı. Lha