Çitalar 70 yıl sonra büyük bir deney için Hindistan'a döndü

Çitalar, cuma günü Namibya'nın başkenti Windhoek'teki Boeing 747 model bir uçağa yerleştirildi.

Hayvanlar, 11 saat süren yolculuğun ardından Hindistan'ın Delhi şehrinin güneyinde kalan Kuno Ulusal Parkı'na vardı.

Burada çitaları Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı. 72'nci yaş gününe denk getirilen etkinlikte başbakan, çitaların Kuno'daki yerlerine yerleştirilmesini sağladı.

Modi, "Bu çitalar sayesinde Hindistan'ın doğayı seven bilinci de tüm gücüyle uyandı" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın Namibya Büyükelçisi Praşant Agrawal, çitaların ilk kez başka bir kıtaya taşınarak yerleştirildiğini belirtti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Agrawal, "Bu tarihi bir an, dünyada ilk kez yaşanıyor" dedi.

Saatte 113 kilometre hıza ulaşabilen ve dünyanın en süratli hayvanı olan çitaların soyu, yaşam alanlarının yok edilmesi ve kaçak avcılık nedeniyle Hindistan'da 1952'de tükenmişti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de alınan bir kararla çitaların tekrar doğaya kazandırılması için Namibya'yla görüşmeye başlamış, bu yıl temmuzda iki ülke arasında anlaşma sağlanmıştı.

Modi, yeni yerlerine alışmaya çalışan çitaların fotoğrafını da çekti (Reuters)

Fakat Namibya merkezli yardım kuruluşu Çitaları Koruma Fonu'nun (CCF) kurucusu Laurie Marker, bu projenin aslında 1990'lara kadar dayandığını söyledi.

Marker, çitaların yeni ortama uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceğini düşündüğünü de belirtti.

Projenin lojistik sorumlusu, 5 dişi ve üç erkek çitanın her birine GPS cihazı bulunan tasmalar takılacağını söyledi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) haberine göre Hindistan, ülkedeki çita popülasyonunu 40 civarına yükseltmeyi hedefliyor.

NYT'nin "büyük deney" diye nitelediği projede Namibya'dan ekimde 12 çitanın daha nakledilmesi planlanıyor.

Soyları 8,5 milyon yıl öncesine kadar dayanan çitalar, eskiden Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'da görülüyordu.

Ancak CCF'nin verilerine göre şu anda birkaçı İran'da olmak üzere çitaların çoğu sadece Afrika'da yaşıyor. Sayılarıysa yalnızca 7 bin civarında.



Independent Türkçe, AFP, Guardian, New York Times

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19/09/2022 13:43