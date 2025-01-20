Cittaslow KKTC yeni Ağ Başkanı Halil Kasım oldu

Cittaslow KKTC olarak Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Belediyeleri tarafından temsil edilen Cittaslow KKTC Ağı’nın yeni dönem ağ başkanlığı Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'dan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım'a devredildi.

Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı Teknik Koordinatörü Münevver Ebedi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cittaslow’un (Sakin Şehir) 1999 yılında İtalya'da kurulduğu ve bugün 33 ülkede 303 kentle temsil edildiği belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası turizm ve belediyeler birliği olarak adlandırılan Cittaslow ağına 5 kentle üye olduğu ve temsil edildiği de ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen toplantıya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Kâtip Demir, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın katıldığı ve 2025 yılıyla ilgili yapılması planlanan projelerin tartışıldığı belirtildi.