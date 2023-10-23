Cittaslow Şehri Geçitkale’ye Müthiş İlgi

Şehrin kalabalığından ve stresinden uzak bir yaşam için Noyanlar Şirketler Grubu’nun cittaslow şehri Geçitkale’de inşaasına başlanan “Olea Residence” 1. Etabına gösterilen yoğun ilgi, projenin 2. Etabın planlanandan daha erken satışa açılmasına vesile oldu.

İlklere imza atan Noyanlar Şirketler Grubu’nun 2008 yılından beri İskele Long Beach’e yapmış olduğu yatırımlar ile İskele bölgesini bir çekim merkezi haline getirdiği gibi yeni bir yaşamın oluşacağı bu güzellikleri Geçitkale’ye OLEA projeleri ile getirmek için kolları sıvadı.

İlk proje olan Olea Residence, geniş sosyal kullanım ve spor alanlarının yanında, havuzu ve her ihtiyaca cevap veren fasiliteleri ile hayallerin ötesinde bir yaşam halkın beğenisine sunulurken Kuzey Kıbrıs’ın İskele Sahiline 10, kuzey sahiline 15, Mağusa’ya 17, Ercan Havaalanı’na 20 ve Lefkoşa’ya sadece 30 dakika uzaklıkla bulunan Olea Residence uygun ödeme koşulları ve taksit imkanları ile sizleri huzur ve sakinliğin adresine bekliyor.

https://www.oleacyprus.com/