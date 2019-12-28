CITY MALL AVM Christmass Bazaar Bugün Açildi!

Geleneksel City Mall AVM Christmass Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

27-31 Aralık tarihleri arasında açık olan Chrıstmass Bazaar'da; takıdan, dekorasyona, oyuncaklara ve tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunuluyor.

City Mall Christmass Bazaar’a uğramadan hediye almayın (MHA)

28/12/2019 14:21