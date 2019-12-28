CITY MALL AVM Christmass Bazaar Bugün Açildi!

Geleneksel  City Mall AVM Christmass Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

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28/12/2019
HK

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CITY MALL AVM Christmass Bazaar Bugün Açildi!

Geleneksel  City Mall AVM Christmass Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

27-31 Aralık tarihleri arasında açık olan  Chrıstmass Bazaar'da; takıdan, dekorasyona, oyuncaklara ve tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunuluyor.
City Mall Christmass Bazaar’a uğramadan hediye almayın (MHA)

28/12/2019 14:21
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TAGS: CITY MALL AVM Christmass Bazaar, CITY MALL, habr, kıbrıs, avm,
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