City Mall AVM’de  Bayram Coşkusu Bir Başka Güzel

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM, Kurban Bayramı'nın neşe ve coşkusuna ortak olurken, dolu dolu etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Bayram öncesi on binlerce kişinin bayram alışverişleri için ziyaret ettiği City Mall AVM, seçkin ulusal ve uluslararası mağazaları, restoran ve kafeleri, çocuk oyun ve eğlence merkezleri ve Sinemaları ile yine keyifli ve eğlenceli bir bayrama ev sahipliği yaptı.

Bünyesinde bulundurduğu mağazaları ve eğlence üniteleri ile City Mall Avm, bayram tatili boyunca yine ziyaretçi akınına uğradı.

Her yaş grubuna farklı hitap edebilme özelliğine sahip City Mall AVM 'de minikler alışveriş merkezinin dış alanındaki oyun parkı ile Fun Lab‘ın renkli dünyasın da gönüllerince oyunlar oynarken, eğlenceli ve coşkulu anlar yaşadı.

Vizyon filmlerini izlemek için de ilk tercih olan Cine Mall , bayram boyunca vizyon filmlerini sinema severlerin beğenisine sundu.

City Mall AVM’de, seçkin markalar, özel indirimler, kampanyalar ve taksitler ile alıveriş keyfini ziyaretçilerine sınırsız olarak sunuldu. (MHA)