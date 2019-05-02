HABER KIBRIS

City Mall’de Under Armour Açıldı

Açıldığı günden bu güne bünyesindeki  özel markalar ile bir çok ilki Kıbrıs halkına yaşatan  City Mall AVM  bünyesine yeni markalar katmaya devam ediyor.

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02/05/2019

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City Mall’de Under Armour Açıldı

Açıldığı günden bu güne bünyesindeki  özel markalar ile bir çok ilki Kıbrıs halkına yaşatan  City Mall AVM  bünyesine yeni markalar katmaya devam ediyor.

Global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, yeni mağazasını City Mall’da açtı.

Antrenman, koşu, basketbol, golf ve birçok spora yönelik geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Under Armour, inovatif üretim anlayışıyla sporculara kendilerini daha iyi hissettirmeyi ve performanslarını arttırmayı hedefliyor.

City Mall AVM’deki 200 metrekarelik mağazasıyla spor tutkunlarıyla buluşan Under Armour’ın tüm ürün kategorileri ve segmentleri yeni mağazasında yerini aldı. (MHA)

 

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TAGS: City Mall, Under Armour, haber, kıbrıs
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