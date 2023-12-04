City yine puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Manchester City ile Tottenham, 3-3 berabere kaldı.

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04/12/2023

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City yine puan kaybetti


Etihad Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Manchester City'nin golleri 9. dakikada Son Heung-Min (kendi kalesine), 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish'ten geldi.

Tottenham'ın gollerini 6. dakikada Son Heung-Min, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.

Ligde üst üste 3. beraberliğini yaşayan Manchester City, 30 puanla 3'üncü, Tottenham ise 27 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Maçın hakemi Simon Hooper çok konuşulacak bir karara imza attı. Hooper, Jack Grealish'in kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda avantaja bırakmayıp faul kararı verdi.

04/12/2023 09:45
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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