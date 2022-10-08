City'e “şampiyonluk maçı” faturası

İngiltere Futbol Federasyonu, şampiyonluk maçının ardından sahaya taraftarları giren Manchester City'e 260 bin Pound ceza kesti.

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08/10/2022

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City'e “şampiyonluk maçı” faturası

Manchester City, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maça bırakmıştı. 

Sahasında Aston Villa ile karşılaşan Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'ye getirerek kazanmış ve şampiyon olmuştu. 

FA, maçın ardından taraftarı sahaya giren kulübe 260 bin Pound ceza kesti. 

Gök Mavililer, kazandığı kupayla birlikte son 5 sezonda 4. kez Premier Lig şampiyonluğunu kutlamıştı. 

08/10/2022 09:52
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TAGS: Manchester City, Premier Lig Fa
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