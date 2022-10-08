City'e “şampiyonluk maçı” faturası
İngiltere Futbol Federasyonu, şampiyonluk maçının ardından sahaya taraftarları giren Manchester City'e 260 bin Pound ceza kesti.
08/10/2022
Manchester City, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son maça bırakmıştı.
Sahasında Aston Villa ile karşılaşan Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2'ye getirerek kazanmış ve şampiyon olmuştu.
FA, maçın ardından taraftarı sahaya giren kulübe 260 bin Pound ceza kesti.
Gök Mavililer, kazandığı kupayla birlikte son 5 sezonda 4. kez Premier Lig şampiyonluğunu kutlamıştı.