City'nin nefesi yetmedi, final bileti Liverpool'un oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester City'yi 3-2 mağlup eden Liverpool, adını finale yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ve geçen hafta sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan iki takım, bu kez İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Liverpool ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi

Müsabakaya hızlı başlayan Juergen Klopp'un Liverpool'u, 9. dakikada Ibrahima Konate, 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

City'nin nefesi yetmedi

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, 47. dakikada Jack Grealish ve 90+1. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle umutlanmasına rağmen hedeflediği sonuca ulaşamadı. Liverpool, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvada finale yükseldi.

Liverpool'un bu turdaki rakibi, Chelsea ile Crystal Palace arasında Pazar günü TSİ 18.30'da oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.

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16/04/2022 23:18