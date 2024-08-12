CIU Arena’da “Yaz Yüzme Okulu” devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yaz Yüzme Okulu’ kursları geniş bir öğrenci katılımı ile devam ediyor.

CIU Arena’da başlatılan yüzme kurslarına ülkenin farklı şehirden 15 ana okul ve kreş öğrenci kayıtları yapıldı. CIU Arena Yüzme Eğitmeni Meliha Kaya her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayından itibaren yoğun bir şekilde yüzme kurslarına başladıklarını belirterek, kursların sadece yaz ayları kapsamında değil, 12 ay boyunca devam ettiğini aktardı.

Yaz aylarına girişte taleplerde doğal bir artış yaşandığına dikkat çeken Kaya, “Yoğun bir sezona girdik. Haziran ayında tüm gruplarımız dolmuştu. Önceki senelerden tecrübe eden velilerimiz ön kayıt oluşturmak için mart ayı itibarı ile aramaya başladılar. Mayıs ayında ise ön kayıtlarımız dolmuştu” dedi.

Kaya, CIU Arena ailesi olarak önceliklerinin sağlıklı koşullarda, kaliteli eğitim vermek olduğunu söyleyerek, amaçlarının çocukların eğlenirken, yüzmeye dair doğru bilgileri edinmeleri olduğunu belirtti.

Bu sene de yine sabah seanslarında 15 farklı kreşle ve öğleden sonra 4 ile 60+ yaş aralığında birçok sporcuya gerçekleştirilen kurslar kapsamında eğitim verildiğine dikkat çeken Kaya, “Bizler en hijyenik havuz, en temiz ortam ve en iyi eğitim sloganı ile yola çıktık” şeklinde konuştu.

Kaya, çocukların hem sosyalleşmesi hem de sağlıklı bir vücuda sahip olmaları için sporun şart olduğunu anımsatarak, “Her yaş aralığı - çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemleri – için yüzme sporunun vücut için birçok olumlu faydası bulunuyor” dedi.

Yüzmenin, sırt güçlenmesi, akciğerlerin gelişimi, bel ve boyun fıtığı, skolyozdan tutun da birçok rahatsızlığın giderilmesi ve vücudumuzun gelişimi için çok sağlıklı bir spor olduğunu işaret eden Kaya, yüzmenin sadece beden sağlığı için değil aynı zamanda yaz aylarında arkadaşları ile görüşerek, sosyalleştiklerinin de altını çizdi.

Kaya, gurupların 8-10 kişilik olarak belirlendiğini de aktararak, “Grup katılımcı sayılarımızı az tutmaya özen gösteriyoruz, bizim için kursiyerlerimizin can güvenliği ve eğlenceli bir ders geçirmeleri çok önemli” ifadesini kullandı.