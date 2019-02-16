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Civelek, Özersay'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

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16/02/2019

Civelek, Özersay'a Yapılan Saldırıyı Kınadı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a dün akşam Aşağı Bostancı ziyareti sırasında yapılan saldırıyı kınadı.
Yazılı açıklama yapan Civelek, “Sebebi her ne olursa olsun seçilmiş bir milletvekiline yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özersay ve onun nezdinde tüm ekibine geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

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TAGS: Civelek, Özersay, haber, kıbrıs
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