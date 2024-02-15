Civelek: Sporcumuzun böylesi bir tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz

Karadeniz Kültür Derneği Başkan Murat Zeki Civelek, Avrupa Şampiyonasına hazırlık için Türkiye Pist Bisikleti Milli Takımı’nın Konya’daki kampına çağrılan Emre Kaplan’ın kampa katılım desteğinin “askıya alınması” nedeniyle Spor Dairesi'ni eleştirdi.

Civelek, üyeleri olduğunu belirttiği Emre Kaplan'la ilgili yazılı açıklamasında, pist bisikleti yarışı 2023 Türkiye şampiyonu Kaplan için desteğin askıya alınmasına anlam veremediklerini belirtti.

Civelek açıklamasında “Sporcumuzun her koşulda yanında olacağız ve Avrupa Şampiyonası yolundaki tüm ihtiyaçlarını karşılayıp böylesi bir tarihi fırsatı birilerinin saçma sapan kararları yüzünden kaçırmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Civelek'in açıklaması şöyle:

AMBARGO !!!

Pist bisikleti yarışı 2023 Türkiye şampiyonu ve Balkan 3.sü olan üyemiz Emre Kaplan Avrupa Şampiyonasına hazırlık olan Portekiz’deki yarışlar için Türkiye Milli Takımıının Konya’daki kampına davet almış fakat anlam veremediğimiz şekilde spor dairesi gururumuz olan sporcumuzun gidişi ile ilgili desteklerini askıya almıştır. Buradan tüm kamuoyunun bilmesini isteriz ki sporcumuzun her koşulda yanında olacağız ve Avrupa Şampiyonası yolunda ki tüm ihtiyaçlarını karşılayıp böylesi bir tarihi fırsatı birilerinin saçma sapan kararları yüzünden kaçırmasına izin vermeyeceğiz.

Ülke sporunu yönettiğini zannedenler de “gençlerimiz ambargo altında” masalını anlatıp uyumaya, uyutmaya devam etsinler !!