Civisilli: İskeleli çocuklar da çağdaş alanlarda oynayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli, köylerde yaptığı ziyaretlerde çocukların sorunlarını, isteklerini dinlediklerini ve projeleri oluştururken halkın mutluluğunu doğrudan ilgilendiren konulara önem verdiklerini belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre, İskele’nin birçok yönüyle geri kaldığını savunan Civisilli, Gönyeli Belediyesi gibi belediyelerin ülkeye kazandırdığı Sosyal Aktivite Merkezleri’nin (SAM) bugün birçok belediye tarafından örnek alındığını söyledi.

Bilgi ve deneyime sahip olduğunu belirten Civisilli, göreve gelmesi durumunda yapacağı ilk işlerden birinin her yaştan yurttaşa hizmet verecek olan İskele SAM'ı hayata geçirmek olacağını söyledi.

“Dil ve beceri kursları verilecek”

Özel ilgi faaliyetlerinden kısa dönemli dil ve beceri kurslarına kadar kapsamlı bir sosyal aktivite merkezini hayata geçirmek için harekete geçeceklerini vurgulayan Civisilli, İskele SAM için inşa edilecek tesiste, konser salonu, amfi tiyatro, seramik atölyesi, çeşitli eğitim kursları için derslikler, modern dans salonu, çocuk parkı, resim atölyesi, yoga, aerobik ve pilates salonu, atletizm pisti, basketbol ve voleybol sahaları ile revir olacağını söyledi.

27 yıllık öğretmen olduğunu vurgulayan Civisilli, “Ağaç yaşken eğilir, eğer onlara güzel, yaşanası bir ortam yaratabilirsek ben inanıyorum ki hiçbir çocuk başarısız ve mutsuz olmayacak” ifadelerini kullandı.