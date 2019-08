Çizgi film He-Man dizi oluyor

1980’li yılların çocuklarının çok iyi bildiği “Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık!” repliği ile He-Man karakteri yeniden ekranlara dönüyor!

Amerikalı yönetmen Kevin Smith, geleneksel Power-Con toplantısında, He-Man’in anime dizisi olarak Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

Masters of the Universe: Revelation (Kainatın Hakimleri: Keşif) adını taşıyacak olan dizi, 80’lerin ünlü çizgi filminin çözümlenmemiş hikayelerine odaklanacak.

Kevin Smith, yeni dizide de yine süper kahraman He-Man ile kötü karakter İskeletor’un mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak.

Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan, Filmation tarafından üretilen He-Man, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biriydi.