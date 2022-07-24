Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Las Vegas'ta devirdi

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24/07/2022

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Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Las Vegas'ta devirdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD turnesinde çalışmalarını sürdüren Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Las Vegas'ta oynanan mücadelede, Barcelona'nın yeni transferleri Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie ve Andreas Christensen sahne alırken Real Madrid'de ise yeni imzalar David Alaba, Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouameni ilk kez El Clasico deneyimi yaşadı.

Barcelona, Leeds United'dan 60 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Raphinha'nın 27. dakikada attığı golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

24/07/2022 17:18
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