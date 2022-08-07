Clermont: 0 - PSG: 5

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ilk hafta maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

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07/08/2022

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Clermont: 0 - PSG: 5

Son şampiyon PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Achraf Hakimi ve 38. dakikada Marquinhos'un golleriyle 3-0 önde kapadı.

Başkent temsilcisi, 80 ve 86. dakikalarda rakip fileleri sarsan Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin golleriyle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

PSG, gelecek hafta sahasında Montpellier'i ağırlayacak.

07/08/2022 09:20
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TAGS: fransa, psg,
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