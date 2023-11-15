Cleverly, Yüksek Mahkemenin Ruanda kararını dikkatle inceleyeceklerini belirtti

İngiltere'nin yeni İçişleri Bakanı James Cleverly, Yüksek Mahkemenin hükümetin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planının "yasalara uygun olmadığı" yönünde verdiği kararı "dikkatle" inceleyeceklerini bildirdi.

Cleverly, Yüksek Mahkemenin, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin Ruanda ile iş birliğinin, cesur ve iddialı olduğunu savunan Cleverly, tekneleri durdurmaya ve yasa dışı göçle mücadeleye yönelik tedbirlerin sadece bir parçası olduğunu kaydetti.

Cleverly, Avrupa genelinde yasa dışı göçün arttığına ve diğer hükümetlerin de İngiltere gibi benzer politikalara başvurduğuna dikkati çekerek, "Sonuçlarını ve sonraki adımları anlamak için bugünkü kararı dikkatle inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Sunak, 13 Kasım'da görevden aldığı İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atamıştı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.

- Mahkeme, hükümetin "Ruanda Planı"nın yasalara uygun olmadığına hükmetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, bu sabah, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri, Ruanda'ya gönderme planının "yasalara uygun olmadığına" karar verdi.

İngiliz hükümetinin Ruanda Planı, ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin tek yön biletle Ruanda'ya gönderilmesini öngören 5 yıllık politikayı kapsıyor.

Yasal zorluklar nedeniyle şu ana kadar hiçbir düzensiz göçmen Ruanda'ya gönderilememişti.

- AİHM, ilk Ruanda uçağını durdurmuştu

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği plan, Yargıtay ve Yüksek Mahkeme tarafından da yasaya uygun bulunmuştu.

Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme 19 Aralık 2022’de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Mahkeme temyiz yolunu da açık tutmuş, bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Suella Braverman, geçen martta yaptığı açıklamada, yazın uçakların Ruanda için havalanacağını öne sürmüştü.

Kararı Temyiz Mahkemesine götüren insan hakları savunucularının başvurusu sonucu, mahkeme 29 Haziran'da, hükümetin ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının yasalara uygun olmadığına karar vermişti.