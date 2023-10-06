Club Brugge, Bodo Glimt'i deplasmanda yendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo Glimt'i 1-0 yendi.
06/10/2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo Glimt'i 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı D Grubu'nda Club Brugge, Bodo Glimt'e konuk oldu.
Belçika ekibi mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Club Brugge'ün golünü 20. dakikada Vanaken kaydetti.
Grupta ilk galibiyetini alan Club Brugge puanını 4 yaparken, ilk sırada yer aldı. Bodo Glimt ise 1 puanda kaldı.