Club Brugge, Bodo Glimt'i deplasmanda yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo Glimt'i 1-0 yendi.

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06/10/2023

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Club Brugge, Bodo Glimt'i deplasmanda yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo Glimt'i 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı D Grubu'nda Club Brugge, Bodo Glimt'e konuk oldu.

Belçika ekibi mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Club Brugge'ün golünü 20. dakikada Vanaken kaydetti.

Grupta ilk galibiyetini alan Club Brugge puanını 4 yaparken, ilk sırada yer aldı. Bodo Glimt ise 1 puanda kaldı.

06/10/2023 11:17
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TAGS: Club Brugge, Bodo Glimt
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