Cluj, AIK, Aris ve Klaksvik 3. turda

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti. CFR Cluj, AIK, Kİ Klaksvik ve Aris, 3. eleme turuna yükseldi.

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28/07/2022
TRT

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Cluj, AIK, Aris ve Klaksvik 3. turda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen CFR Cluj, AIK, Kİ Klaksvik ve Aris, 3. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya): 1-1 (0-3)

AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna): 2-0 (2-3)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ): 1-0 (0-0)

Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan): 1-2 (1-5)

28/07/2022 09:02
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TAGS: UEFA, Konferans Ligi, Üst Tur,
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