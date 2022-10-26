CMC Golf Kulübü ANGC’ye Karşı Galip…

Mağusa yanındaki İngiliz Üsleri Bölgesindeki Ayios Nikolaos Golf Kulübü ile takımımız CMC Golf Kulübü arasında 23 Ekim Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında yapılan çiftli maçlarda toplam sonuçlar itibarı ile CMC Golf Kulübü 4.5 Ayios Nikolaos ise 3.5 puan aldı. Çiftler Matchplay formatında ve 18 çukur olarak güneşli güzel bir havada gerçekleşen turnuvanın rövanşı Ocak 2023’te deplasmanda oynanacak. Turnuva sonrası kaptanların konuşmaları ve plaket takdimi yapıldı ve ardından birlikte yemek yendi.

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26/10/2022 14:20