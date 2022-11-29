CMC Golf Kulübü Monthly Medal Şampiyonu Chris Moores

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 27 Kasım Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında 72 Net ile Chris Moores Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 73 Net ile Hasan Garabli ikinci olurken, Ian Steven de yine 73 Net ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası, kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

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29/11/2022 14:24