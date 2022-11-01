CMC Golf Kulübü Monthly Medal Şampiyonu Hasan Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 30 Ekim Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında 66 Net ile Hasan Garabli Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda yine 66 Net (back nine score) ile Sinan Şemiler ikinci olurken, Olgun Emirzade de 68 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası, kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

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01/11/2022 18:37