CMC Golf Sahası’nda Cross Country Golf Turnuvası yapıldı

CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda 10 Ekim Pazar gün gerçeklelen Cross Country Golf Turnuvası alışılmışın dışında, farklı bir formatta gerçekleşti. Turnuva, standart başlangıç ve bitiş noktalarının yerleri değiştirilerek, sahanın zorluk derecesi ve mesafeler artırılarak oynandı. Toplam 10 delik olarak oynanan turnuva 3,395 Yardalık bir mesafede oynandı ve World Handicap System asasına göre oyuncuların belirlenmiş Handicap Index’i üzerinden Course Handicap hesaplanarak bunun % 95’i alınarak belirlenen Playing Handicap’ın yarısı alınarak ekstra vuruş hakkı belirlendi ve skorlar hesaplandı.

Pandemi koşullarındaki sağlık önlemlerine azami önem gösterilerek gerçekleşen turnuvanın kazananları Rhona Atkins, Franz Peraus, John Atkins ve Özcan Bundak ve John Taylor olup özel ödüller alırken; Olgun Emirzade, Hasan Garabli ve Chris Moores de teselli ödülü aldılar.

Turnuva sonrası ödüller Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Turnuva Organizatörü John Kerry tarafından kazananlara takdim edildi.

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11/10/2021 18:16