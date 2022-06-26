CMC Golf Turnuvası Şampiyonu John Eldridge-Rainer Lehmann

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında çiftli olarak gerçekleşen ve yapılan en iyi vuruşun seçilerek oynandığı Texas Scramble golf turnuvasında 68 Net ile John Eldridge-Rainer Lehmann çifti şampiyon oldu.

Strokeplay formatında, 18 çukur olarak oynanan turnuvada yine 68 Net (back nine skor) ile Chris Moores-Mike Burgess çifti ikinci olurken, Olgun Emirzade-Steve Neufeld çifti de 69 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazananların ödülleri Kaptan Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

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26/06/2022 18:22