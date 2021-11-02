CMC Monthly Medal Golf Şampiyonu Gülay Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 31 Ekim Pazar gün yapılan aylık kulüp yarışması Monthly Medal’da 68 Net ile Gülay Garabli Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 69 Net ile Hasan Garabli ikinci olurken, ayni skor 69 Net ile Chris Moores (back nine) üçüncü oldu. Pandemi koşullarında gerçekleşen Monthly Medal Turnuvası, Golf Federasyonu’nun Covid 19 ile ilgili sağlık önlemleri ve yayınladığı talimatlara uyularak gerçekleşti. CMC Golf Sahası’nda 7 Kasım Pazar gün, President Putter Golf Turnuvası oynanacak.

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02/11/2021 16:56