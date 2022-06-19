CMC’de 3 Club & Putter Turnuvası Şampiyonu Karl Crosby…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşen özel turnuva 3 Club & Putter şampiyonu 43 Puan ile Karl Crosby oldu. Normalde oyuncular farklı amaç ve mesafeler için 14 farklı sopa ile oynarken bu turnuvada her oyuncu 4’er sopa ile oyunu oynadı. Stableford formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada 41 Puan ile John Kerry ikinci olurken, Mike Burgess 39 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazananların ödülleri Kaptan Hasan İlkay tarafından takdim edildi. CMC’de 26 Haziran Pazar gün çiftli turnuva olan Texas Scramble oynanacak.

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19/06/2022 18:14