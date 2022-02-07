CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade...

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07/02/2022

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CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 6 Şubat Pazar gün yapılan Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası’nda 38 Puan ile Olgun Emirzade Şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 34 Puan ile John Alexander Murray ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu 31 Puan ile üçüncü oldu.  Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.

07/02/2022 17:48
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TAGS: CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade...
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