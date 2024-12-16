CMC’de Cengiz Topel Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Ian Steven
YAYIN TARİHİ:
16/12/2024
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Creditwest Bank Sponsorluğunda gerçekleşen Cengiz Topel Masters Golf Turnuvası, 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar gün oynandı. Sezon içerisinde gerçekleşen Creditwest Bank Best of 7 Series liginde ilk 12 sırada yer alan golfcülerin oynadığı ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Ian Steven, toplamda 142 net ile en yakın rakibinin 3 vuruş önünde turnuvayı tamamladı ve 2024 Cengiz Topel Masters Şampiyonu oldu.
Turnuva sonrası, Masters 2024 Şampiyonu Ian Steven’a kupası CMC Golf Kulübü Kaptanı Bob Hodge tarafından takdim edildi.
YAYIN TARİHİ: