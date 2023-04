CMC’de Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak…

Golf Federasyonu organizasyonunda, CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Nisan Pazar gün gerçekleşen Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu 38 Puan ile Özcan Bundak oldu. Stableford formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada 36 Puan ve Back Nine skor ile John Taylor ikinciliği elde ederken, yine 36 Puan ile Caner Barın da turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 19 Gross Puanı ile Aydın Türker oldu. Turnuva’nın diğer ödülleri olan Nearest to the Pin’i Hasan Kasapoğluları alırken, Longest Drive ödülünü de Gareth Griffiths kazandı. Turnuva sonrası, Golf Federasyon Başkanı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon Yetkilileri tarafından kazananların ödülleri takdim edildi. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında bu hafta 9 Nisan Pazar gün, kulüp eski oyuncusu Tim Fidler anısına geleneksel olarak her yıl gerçekleşen Tim Fidler Golf Turnuvası yer alacak.

