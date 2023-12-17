CMC’de Christmas Cracker Golf Turnuvası Şampiyonu Paul Coppicus

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Aralık Pazar gün oynanan Christmas Cracker Golf Turnuvasında Paul Coppicus 38 Puan ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada ikinciliği 36 Puan ile Rainer Lehmann alırken, John Eldridge de 36 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.