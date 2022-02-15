CMC’de Çiftler Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli-Özcan Bundak.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 13 Şubat Pazar gün yapılan ve farklı bir format olan, çiftlerin her birinin aldığı Stableford puanının toplamı alınarak skorun belirlendiği Pairs-Aggregate Scor Stableford Golf Turnuvası’nda 72 Puan ile Gülay Garabli-Özcan Bundak çifti şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 90’i baz alınarak oynanan turnuvada 71 Puan ile Hasan Garabli-Hasan Öztoprak çifti ikinci olurken, Olgun Emirzade-Mahmut Kahraman çifti ise 65 Puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından verildi.

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15/02/2022 18:08