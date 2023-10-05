CMC’de Çiftler Stableford Golf Turnuvası Şampiyonları Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade

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05/10/2023

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CMC’de Çiftler Stableford Golf Turnuvası Şampiyonları Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 4 Ekim Çarşamba gün oynanan Stableford çiftler turnuvasında Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade  64 Puan ile Şampiyon oldu. Çiftlerin aldığı toplam Stableford puanları formatında 18 çukur olarak course handicapın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada ikinciliği 60 Puan ile Hasan İlkay & Bertan Erçin alırken, Hasan Garabli & Gülay Garabli çifti ise 59 Puan ile üçüncülüğü elde etti. 

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC Sahasında 8 Ekim Çarşamba gün tekler Stableford Turnuvası oynanacak. 

05/10/2023 10:30
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