CMC’de Çiftler Stableford Golf Turnuvası Şampiyonları Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 4 Ekim Çarşamba gün oynanan Stableford çiftler turnuvasında Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade 64 Puan ile Şampiyon oldu. Çiftlerin aldığı toplam Stableford puanları formatında 18 çukur olarak course handicapın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada ikinciliği 60 Puan ile Hasan İlkay & Bertan Erçin alırken, Hasan Garabli & Gülay Garabli çifti ise 59 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC Sahasında 8 Ekim Çarşamba gün tekler Stableford Turnuvası oynanacak.