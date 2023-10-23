CMC’de Club Championship Golf Turnuvası Şampiyonları Hasan Garabli ve Jean Pierre Mainardi

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 21 Ekim Cumartesi ve 22 Ekim Pazar gün, sezonun önemli turnuvalarından biri olan ve iki gün olarak oynanan Club Championship Golf Turnuvası gerçekleşti. Turnuvada Hasan Garabli 172 vuruş ile Gross Birincisi, Jean Pierre Mainardi de 141 vuruş ile Net Birincisi oldular.

Strokeplay formatında ve Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada, Aydın Türker 182 vuruş ile Gross İkincisi olurken, John Alexander Murray da 183 vuruş ile Gross Üçüncülüğünü elde etti.

Net kategorisinde ise Bob Hodge 144 vuruş ile İkinci olurken, Hasan Garabli 146 vuruş ile Üçüncü oldu.

Turnuva sonrası Şampiyon olan golfcülerin kupaları, CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC’de 29 Ekim Pazar gün, aylık kulüp yarışması Monthly Medal oynanacak.