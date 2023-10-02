CMC’de Cooper & Brady Golf Turnuvası Şampiyonları Rainer Lehmann & Franz Peraus

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Ekim Pazar gün oynanan ve CMC Golf Kulübü tarihinde önemli katkıları olan Ian Cooper ve Steve Brady anısına organize edilen çiftler turnuvasında Rainer Lehmann & Franz Peraus 72 Puan ile Şampiyon oldu. Çiftlerin aldığı toplam Stableford puanları formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 64 Puan ile Engin Portakalcıoğlu & Olgun Emirzade alırken, Bob Hodge & Stanley Penn çifti ise 58 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC Sahasında 4 Ekim Çarşamba gün Stableford Turnuvası oynanacak.