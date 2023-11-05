CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Kazananları John Kerry ve Hasan Garabli…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında bugün oynanan ve her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu 41 Puan ile John Kerry oldu. Hasan Garabli ise Gross’ta 21 Puan ile Gross Birinciliğini elde etti.

Stableford formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Gülay Garabli 36 Stableford Puanı ile ikinciliği alırken, Ian Steven ise 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Kazananların kupaları CMC yetkilileri ve Creditwest Bank yetkilileri tarafından takdim edildi.

Turnuva sonrası, Creditwest Bank yetkilileri ile golfcülerin birlikte katıldıkları yemekte konuşan CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker, 19 yıldır CMC Golf Kulübü’ne sponsorluk desteklerini istikrarlı bir şekilde devam ettirdikleri için Creditwest Bank ailesine teşekkür etti.

Creditwest Bank adına konuşan Çatalköy Şube Müdürü Figen Kaymak da bu prestijli spora sponsor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti ve katılanlara teşekkür edip kazananları kutladı.