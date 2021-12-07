CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Bertan Erçin

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07/12/2021

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CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Bertan Erçin

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 5 Aralık Pazar gün gerçekleşen geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası 18 çukur,  % 95 Course Handicap ve Stableford formatında oynandı.

Yağmurlu bir hava ve ağır bir zeminde, zor koşullarda oynanan oyunda  birinciliği 40 puan ile Bertan Erçin aldı. İkinciliği 34 puan ile Jean Pierre Mainardi alırken, Chris Moores ise 32 puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları Creditwest Bank yetkilileri tarafından takdim edildi

07/12/2021 11:16
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TAGS: Golf Turnuvası, Bertan Erçin
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