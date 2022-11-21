CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer

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21/11/2022

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CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 20 Kasım Pazar gün gerçekleşen geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynandı.

Güzel bir havada gerçekleşen turnuvada  birinciliği 44 puan ile Heiner Helmer aldı. Turnuvada İkinciliği 37 puan ile Hasan Garabli alırken, Vincent Allan ise 36 puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Kaptan’ı Hasan İlkay Creditwest Bank yetkilileri tarafından takdim edildi ve birlikte yemek yendi.

21/11/2022 16:04
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TAGS: Creditwest Bank Golf Turnuvası
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