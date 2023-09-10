CMC’de Monthly Medal Şampiyonları Gülay Garabli ve Keith Goddard

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 10 Eylül Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvası Şampiyonları Gülay Garabli ve Keith Goddard oldu. Handicapları 0-22 arası oyuncuların A; 23’den yüksek Handicaplı oyuncuların da B Kategorisinde yarıştığı ve Strokeplay formatında 18 çukur ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada A Kategorisinde Gülay Garabli 68 Net ile birinci oldu. Chris Moores 70 Net ile ikinci olurken Hasan İlkay 71 Net ile ücününcülüğü elde etti.

B Kategorisinde ise Keith Goddard Net 69 ile birinci olurken, Filiz Besim 70 Net ile ikinciliği, John Taylor da 71 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Aydın Türker kazananların ödüllerini takdim etti.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Eylül Pazar gün 3 Club & Putter turnuvası oynanacak.