CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Nicky O’Donnel

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Eylül Pazar gün, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvası’nda Nicky O’Donnel Net 66’lık skor ile Şampiyon oldu. Handicap Index üzerinden Course Handicap % 95 esası alınarak belirlenen ekstra vuruş hakları (handicap) ve 18 delik stroke play olarak oynanan turnuvada Gülay Garabli de yine 66 Net ile (back nine score) ikinci olurken, Karl Crosby de 68 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazanana kupaası Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

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27/09/2021 11:51