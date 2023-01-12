CMC’de New Year Competition Şampiyonu Gareth Griffiths…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında hafta sonu gerçekleşen sezonun resmi ilk turnuvası New Year Competition Şampiyonu 42 Puan ile Gareth Griffiths oldu. Stableford formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada Gülay Garabli 37 puan ile ikinci olurken, Janey Maria Murray da 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvada Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülünü de 4.10 metre ile John Alexander Murray elde etti. Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay kazananların ödüllerini takdim etti.

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12/01/2023 19:19