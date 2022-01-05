CMC’de New Year Stableford Golf Turnuvası Şampiyonu John Eldridge…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 2 Ocak 2022 Pazar gün oynanan yılın ilk turnuvasında John Eldridge 33 puan ile şampiyon oldu.

Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan ve Course handicapın %95’i baz alınarak her oyuncunun ekstra vuruş hakkının belirlendiği turnuvada Hasan Garabli 30 puan ile ikinci olurken, Karl Crosby de 28 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Şampiyon John Eldridge’e turnuva sonrası kupası CMC Golf Kulübü yeni Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.

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05/01/2022 10:22