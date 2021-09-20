CMC’de Pairs Scramle Golf Turnuvası Şampiyonu Hasan İlkay - John Murray Çifti...

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 19 Eylül Pazar gün, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen Çiftli Turnuva Pairs Scramble Golf Turnuvası’nda Hasan İlkay-John Murray Çifti 64 Net ile Şampiyon oldu. Handicap Index üzerinden Course Handicap alınarak her çiftin alacağı ekstra vuruş hakkının belirlendiği ve toplam 18 delikte çiftlerin yaptığı vuruşların iyi olanı seçilip oynanan turnuvada Chris Moores-Mike Burges Çifti 65 Net ile ikinci olurken, Hasan Garabli-John Kerry Çifti 67 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazanan Çifte kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

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20/09/2021 16:00