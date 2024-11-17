CMC’de President Putter Golf Turnuvası Şampiyon’u Gareth Griffiths…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda bugün sezonun önemli turnuvalarından biri olan Presindent Putter Golf Turnuvası, CMC Golf Kulübü Onursal Başkanı Dr. Hasan Öztoprak organizasyonu ve sponsorluğunda gerçekleşti. Turnuvayı 69 Net Skor ile Gareth Griffiths kazandı. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 72 Net ile ikinciliği John Murray alırken, yine 72 Net ile (back nine score) Engin Portakalcıoğlu üçüncü oldu.

CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak, turnuva sonrası kazananlara ödül ve kupalarını takdim etti.